"Мюнхенський синдром": в ОП розкритикували "можливі фінали війни"

"Але будь-яке теоретичне ігрове моделювання фіналізації війни повинне відштовхуватися від аксіоми: російське вторгнення має зазнати повної та безумовної поразки. Після 18 місяців війни, втрачених сотень тисяч солдатів і сотень мільярдів доларів Росія має опинитися не просто на "стартових позиціях", а бути відкинута навіть далі", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, російський диктатор повинен втратити свою внутрішньоелітну легітимність в якості притомного й дієздатного лідера.

Вищезгаданий сценарій дасть шанс Росії на:

повоєнну модернізацію;

"дипломатичний" формат.

"Доти жодних "слабких рук". Лише зброя, зброя, зброя", - додав Подоляк.

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна: