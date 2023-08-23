"Мюнхенський синдром": в ОП розкритикували "можливі фінали війни"

Публікації щодо "можливих фіналів війни" дають змогу говори про появу "мюнхенського синдрому". Російське повномасштабне вторгнення на територію України повинне зазнати повної поразки.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
"Але будь-яке теоретичне ігрове моделювання фіналізації війни повинне відштовхуватися від аксіоми: російське вторгнення має зазнати повної та безумовної поразки. Після 18 місяців війни, втрачених сотень тисяч солдатів і сотень мільярдів доларів Росія має опинитися не просто на "стартових позиціях", а бути відкинута навіть далі", - пише Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента, російський диктатор повинен втратити свою внутрішньоелітну легітимність в якості притомного й дієздатного лідера.
Вищезгаданий сценарій дасть шанс Росії на:
"Доти жодних "слабких рук". Лише зброя, зброя, зброя", - додав Подоляк.
Переговори з Росією
Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.
Для відновлення переговорів Росія повинна:
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