У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп, є поранені

За даними німецьких ЗМІ, у центрі Мюнхена автомобіль в'їхав у групу учасників страйку. Інцидент стався в районі вулиць Дахауер і Зайдле, недалеко від центрального залізничного вокзалу Мюнхена.

Фото: у Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп 13 лютого (РБК-Україна)

У поліції підтвердили, що є постраждалі, ймовірно, травми отримали 15 осіб. На місці працюють медики. За словами очевидців, на місці аварії нібито було чути постріли.

Фото: у Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп 13 лютого (GettyImages)

Згодом у поліції заявили, що водія вдалося затримати на місці, і він наразі не становить небезпеки.

Оновлено о 13:00.

За даними поліції, близько 20 осіб отримали поранення в результаті наїзду авто Мюнхені.

"Інформації про ступінь тяжкості травм у нас поки немає. Тому, в тому числі використовуються рятувальні вертольоти", - повідомили у поліції.

Жодних інших подробиць про кількість постраждалих не повідомляється.

Оновлено о 13:15.

Журналіст РБК-Україна, яка наразі перебуває у Мюнхені, уточила, що на місці подій проходила певна демонстрація і автівка в цей час в'їхала в натовп. В результаті події відомо про близько 20 постраждалих, деякі з них - в критичному стані.

Також відомо, що водія затримано. Однак ані поліцейські, ані рятівники не називають наразі його можливих мотивів. Правоохоронці поки що не кажуть, чи розглядають подію як теракт.

Варто зазначити, що завтра у Мюнхені стартує безпекова конференція, яка триватиме до 16 лютого.

Інцидент у Новому Орлеані

Нагадаємо, 1 січня у Новому Орлеані автомобіль влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. Тоді загинули 10 людей загинули. Ще десятки людей - отримали поранення.

Відомо, що поліцейські застрелили водія, коли він вийшов з машини.