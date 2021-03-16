В Мьянме более сотни человек убиты в результате протестов: среди погибших женщины и дети

По подсчетам ООН, в мьянме с 1 февраля были убиты не менее 138 человек.

"Только в минувшие выходные в крупнейшем городе стране Янгоне и других населенных пунктах убили 56 человек. Среди погибших есть женщины и дети", - говорится в сообщении.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш "решительно осудил это насилие, которое продолжается против мирных протестующих, и постоянное нарушение основных прав человека в Мьянме".

Он призвал международное сообщество "объединиться в знак солидарности с народом Мьянмы и его демократическими стремлениями''.