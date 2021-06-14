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В Мьянме с начала протестов убито более 860 человек, - ООН

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Мьянме с начала протестов, которые вспыхнули в феврале текущего года, убито более 860 человек, включая детей. Точное число раненых неизвестно, их количество исчисляется тысячами.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Сотрудники ООН в стране сообщили, что с 1 февраля по всей Мьянме был убит по меньшей мере 861 человек - в их числе женщины, дети и мужчины, тысячи получили ранения", – сказал он.

Хак отметил, что правоохранители задержали более 4,8 тысячи человек.

Напомним, 1 февраля военные в Мьянме захватили власть и объявили недействительными результаты на выборах. После этого в стране начались массовые протесты, которые подавлялись очень жестоко и привели к жертвам.

Также сообщалось, что переворот в Мьянме привел к краху систему здравоохранения. Люди не хотят обращаться в больницы, поскольку их могут преследовать военные. То же коснулось и медиков.

Как сообщало РБК-Украина, 14 июня в Мьянме начнется суд над лидером страны Аунг Сан Су Чжи. Военные, захватившие власть и свергнувшие избранное ею правительство, выдвинули ей ряд обвинений.

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