В Мьянме с начала протестов убито более 860 человек, - ООН

В Мьянме с начала протестов, которые вспыхнули в феврале текущего года, убито более 860 человек, включая детей. Точное число раненых неизвестно, их количество исчисляется тысячами.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Сотрудники ООН в стране сообщили, что с 1 февраля по всей Мьянме был убит по меньшей мере 861 человек - в их числе женщины, дети и мужчины, тысячи получили ранения", – сказал он. Хак отметил, что правоохранители задержали более 4,8 тысячи человек.