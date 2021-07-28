Мьянма может стать супер-распространителем коронавируса, - ООН

Мьянма может превратиться в государство супер-распространителя коронавируса в Юго-Восточной Азии. Из-за военного переворота в стране программа вакцинации остановилась, тестирование населения не проводится, а больницы почти не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию The Guardian спецдокладчика ООН по правам человека в Мьянме Тома Эндрюса.

"Мьянма превращается в супер-распространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами - "Дельта" и другими формами, которые крайне опасны, крайне летальны, крайне заразны", - сказал Эндрюс.

Он отметил, что коронавирус "не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии". "Он убийча, которому неведома дискриминация", - добавил представитель ООН.

По его словам, на сегоняшний день точное число заболевших и умерших от коронавируса в Мьянме неизвестно. Нападения на журналистов и медиков затруднили получение информации о кризисе. Кроме того, он отметил, что в стране после военного переворота программа вакцинации от COVID-19 застопорилась, тестирование населения практически прекращено, а государственные больницы почти не работают.

При этом, напомнил Эндрюс, Мьянма граничит со странами, где проживает около трети населения Земли. В связи с этим он призвал подтвердить действие резолюции Совбеза ООН, принятой в феврале и призывающей к прекращению огня в стране.

Эндрюс добавил, что международное сообщество, включая граничащие с Мьянмой страны, должно действовать быстро, чтобы избежать последствий бесконтрольного распространения COVID-19 в регионе.