В МВС розповіли, що чекає на жінку, яка пошкодила могили українських захисників у Києві

Передісторія

Нагадаємо, 20 червня на території Аскольдової могили у Києві були пошкоджені могили українських захисників Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пільщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом наруги. Встановлено, що до вандалізму причетна жінка.

Правоохоронці встановили особу 60-річної жінки та затримали її.

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