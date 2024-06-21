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В МВС розповіли, що чекає на жінку, яка пошкодила могили українських захисників у Києві

Фото: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жінку, яка скоїла наругу над могилами українських захисників у Києві, направили на судово-психіатричну експертизу. Після цього правоохоронці вирішать, що на неї чекає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

За словами глави МВС, затримана жінка на даний момент не може пояснити мотив свого вчинку.

"В рамках кримінального провадження вона направлена на судово-психіатричну експертизу. Після цього вже буде прийнято рішення щодо подальших процесуальних дій відносно неї", - сказав Клименко.

 

Передісторія

Нагадаємо, 20 червня на території Аскольдової могили у Києві були пошкоджені могили українських захисників Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пільщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом наруги. Встановлено, що до вандалізму причетна жінка.

Правоохоронці встановили особу 60-річної жінки та затримали її.

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