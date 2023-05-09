У МВС показали, як нацгвардієць збив ракету росіян з "Ігли"

Сьогодні, 9 травня, український військовий знищив російську крилату ракету за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла". З'явилось відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.
У відомстві зазначили, що ракету Х-55 збив нацгвардієць бригади "Буревій" Гвардії наступу під псевдонімом "Покемон". Зараз йому лише 20 років.
Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, російські окупанти намагалися атакувати Київ. Українські захисники збили 23 з 25 ворожих ракет.
Пізніше стало відомо, що одну з ракет знищив нацгвардієць за допомогою ПЗРК "Ігла".
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