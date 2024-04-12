МВС Естонії запропонувало визнати Московський патріархат терористичною організацією

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс має намір запропонувати Рійгікогу визнати Московський патріархат терористичною організацією, щоб заборонити його діяльність на території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
Напередодні представник Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні Московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, які лунають у Москві на підтримку війни Росії проти України. Тим самим місцева церква, по суті, відкинула вимогу міністра вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.
За словами очільника МВС, ґрунтуючись на експертизі відомства та оцінці Поліції безпеки, яка щойно надійшла до нього, у нього як у міністра внутрішніх справ не залишається іншого вибору, окрім як самому вжити заходів для розриву зв'язків між ЕПЦ МП і Московським патріархом.
"З урахуванням наявного контексту, у мене, як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, окрім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним, який підтримує у своїй діяльності тероризм. Міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність діючої тут церковної організації. Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані", - заявив міністр.
Він також підкреслив, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується російському диктатору Володимиру Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі.
Минулого року Служба безпеки України провела низку перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни і навіть державну зраду.
Найрезонанснішою стала справа колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.
Спочатку суд заарештував митрополита Павла, але згодом вийшов з-під варти під заставу. З початку повномасштабної війни спецслужба викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю та дитячу порнографію.
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