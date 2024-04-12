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МВС Естонії запропонувало визнати Московський патріархат терористичною організацією

П'ятниця 12 квітня 2024 09:35
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МВС Естонії запропонувало визнати Московський патріархат терористичною організацією Фото: міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс має намір запропонувати Рійгікогу визнати Московський патріархат терористичною організацією, щоб заборонити його діяльність на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Напередодні представник Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) заявив, що вони не перебувають у прямому підпорядкуванні Московського патріарха і не можуть відповідати за висловлювання, які лунають у Москві на підтримку війни Росії проти України. Тим самим місцева церква, по суті, відкинула вимогу міністра вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.

За словами очільника МВС, ґрунтуючись на експертизі відомства та оцінці Поліції безпеки, яка щойно надійшла до нього, у нього як у міністра внутрішніх справ не залишається іншого вибору, окрім як самому вжити заходів для розриву зв'язків між ЕПЦ МП і Московським патріархом.

"З урахуванням наявного контексту, у мене, як у міністра внутрішніх справ, немає іншого вибору, окрім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним, який підтримує у своїй діяльності тероризм. Міністр внутрішніх справ зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність діючої тут церковної організації. Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані", - заявив міністр.

Він також підкреслив, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується російському диктатору Володимиру Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі.

Діяльність УПЦ Московського патріархату

Минулого року Служба безпеки України провела низку перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни і навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справа колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.

Спочатку суд заарештував митрополита Павла, але згодом вийшов з-під варти під заставу. З початку повномасштабної війни спецслужба викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю та дитячу порнографію.

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