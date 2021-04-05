МВФ выделит помощь 28 бедным странам для борьбы с COVID

Международный валютный фонд решил помочь 28 бедным странам в борьбе с пандемией коронавируса. Странам выделят средства из Трастового фонда, а также спишут часть долгов.
Об этом заявили в МВФ.
Помощь от МВФ получат 28 стран, среди которых Афганистан, Йемен, Эфиопия, Того, Нигер и Буркина-Фасо.
Эту финансовую помощь МВФ бедные страны должны использовать на борьбу с пандемией коронавируса, поскольку она может еще больше усилить разрыв между ними и развитыми государствами.
Это уже третий транш помощи бедным странам от МВФ. В прошлом году, после начала пандемии коронавируса, МВФ освободил на 6 месяцев от уплаты по долгам 25 беднейших стран мира, а в октябре также выделил еще один транш помощи.
Кроме того, в МВФ не исключают оказания дальнейшей помощи бедным странам в течение этого года, но пока окончательное решение по этому поводу не принято.
Напомним, МВФ планирует выделить 650 млрд долларов для содействия глобальному восстановлению после пандемии коронавируса. Такое предложение глава МВФ может подать в июне 2021 года.
Кроме того, в конце прошлого года МВФ оценил мировые убытки от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.