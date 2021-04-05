МВФ выделит помощь 28 бедным странам для борьбы с COVID

Помощь от МВФ получат 28 стран, среди которых Афганистан, Йемен, Эфиопия, Того, Нигер и Буркина-Фасо.

Эту финансовую помощь МВФ бедные страны должны использовать на борьбу с пандемией коронавируса, поскольку она может еще больше усилить разрыв между ними и развитыми государствами.

Это уже третий транш помощи бедным странам от МВФ. В прошлом году, после начала пандемии коронавируса, МВФ освободил на 6 месяцев от уплаты по долгам 25 беднейших стран мира, а в октябре также выделил еще один транш помощи.

Кроме того, в МВФ не исключают оказания дальнейшей помощи бедным странам в течение этого года, но пока окончательное решение по этому поводу не принято.