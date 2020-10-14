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В МВФ оценили мировые убытки от коронакризиса

Автор: Дмитрий Левицкий

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мир может не досчитаться около 30 триллионов долларов в виде потерянного валового внутреннего продукта (ВВП). Такие убытки могут быть получены в течение нескольких лет.

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Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на открытии осенних встреч со Всемирным банком.

"В течение следующих пяти лет кризис, по имеющимся оценкам, может обойтись в 28 трлн долларов потерянного ВВП", - подчеркнула она.

Как отметила Георгиева, из-за кризиса МВФ рассматривает варианты дальнейшей настройки инструментов кредитования для поддержки нуждающихся стран.

"У нас по-прежнему есть значительные ресурсы из нашего кредитного потенциала в 1 триллион долларов, чтобы поддержать страны-члены. Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы приостановили выплату долга для беднейших стран-членов и мобилизовали 21 миллиард долларов для кредитования на беспроцентной основе", - добавила директор МВФ.

Напомним, Всемирный банк зафиксировал рост количества бедных стран из-за коронакризиса. ВБ констатировал погружение мировой экономики в глубочайшую рецессию за последние 80 лет.

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