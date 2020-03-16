МВФ дал рекомендации по борьбе с кризисом из-за коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал ряд рекомендаций, которые могут помочь странам в борьбе с разворачивающимся экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Как отметила глава МВФ, необходимость скоординированных и синхронизированных глобальных финансовых стимулов с каждым часом становится все сильнее.

Во-первых, это фискальные стимулы. "Дополнительные налоговые стимулы будут необходимы для предотвращения долговременного экономического ущерба", - сообщила она.

Например, во время глобального финансового кризиса фискальные стимулы стран G20 составили около 2% от ВВП, или более 900 миллиардов долларов в сегодняшних деньгах, только в 2009 году.

Во-вторых, денежно-кредитная политика. В странах с развитой экономикой центральные банки должны продолжать поддерживать спрос и повышать доверие, смягчая финансовые условия и обеспечивая приток кредитов в реальную экономику. Например, Федеральная резервная система США объявила о дальнейшем снижении процентных ставок, покупке активов, и снижении резервных требований, рассказала Георгиева.

Кроме того, вчера крупные центральные банки предприняли решительные скоординированные действия по смягчению денежно-кредитной политики и открытию линий свопа, чтобы уменьшить стресс на мировом финансовом рынке.

В-третьих, регуляторный ответ. Надзорные органы финансовой системы должны стремиться поддерживать баланс между сохранением финансовой стабильности, поддержанием устойчивости банковской системы и поддержанием экономической активности.

"Вся эта работа - от денежно-кредитной до фискальной и регулирующей - наиболее эффективна, когда реализуется согласованно", - констатировала он.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) готов мобилизовать кредитный ресурс на 1 триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики.

Отметим, Федеральная резервная система (ФРС) США вечером 15 марта обнародовала решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. ФРС пообещала сотни миллиардов долларов на покупку активов, заявив, что эпидемия оказала "глубокое" влияние на экономику.