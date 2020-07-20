МВД о возможных мотивах убийства Шеремета: связи, контакты и гражданство

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета изучает несколько версий, которые могли бы повлиять на мотив преступления. Однако до сих пор убедительного мотива у следователей нет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дело Шеремета: что известно спустя четыре года после убийства".

В частности, правоохранители продолжают поиск причин, которые подвигли предполагаемых исполнителей на убийство Шеремета. Следствие, в том числе, изучает встречи журналиста в Москве за месяц до убийства.

Установлено, что Шеремет виделся со своим работодателем - Александром Клименко, владельцем "Радио Вести" и бывшим министром доходов и сборов, который находится в розыске. При этом начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко рассказал РБК-Украина, что, скорее всего, это был не единственный российский контакт Шеремета в той поездке.

"Его российские связи, контакты, российское гражданство, российское происхождение, длительная работа в РФ, по мнению следствия, могли отразиться на мотиве преступления. То есть, "российский бэкграунд" мог стать ответом на вопрос, почему именно Шеремет (стал целью преступников, - ред.)", - уточнил Шевченко.

Напомним, РБК-Украина писало, что на суде по делу об убийстве Шеремета могут допросить президента Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Кроме того, следствие заявило, что у одной из фигуранток дела Яны Дугарь нет алиби.