UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МВД создало сайт для поиска пленных и убитых военных России

Автор: Сергей Пышкин

Министерство внутренних дел Украины создало сайт для поиска пленных и убитых российских солдат, которые прибыли в нашу страну с момента оккупации. Это поможет семьям оккупантов разыскать их и узнать об их судьбе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт РФ200.

"Здесь мы оперативно будем размещать фото и видео, которые мы получаем с поля боя. Если ваши родственники или знакомые находятся в Украине и участвуют в войне против нашего народа - здесь вы сможете получить информацию об их судьбе", - пишет сайт.

"На горячую линию для родственников российских оккупантов уже звонят сотни людей, которые разыскивают своих близких", - пишет Минобороны Украины.

Напомним, РБК-Украина писало, что за последние три дня военные РФ понесли огромные потери. Погибли около 4,3 тысячи оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныРоссийская ФедерацияУкраина