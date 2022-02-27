МВД создало сайт для поиска пленных и убитых военных России

Министерство внутренних дел Украины создало сайт для поиска пленных и убитых российских солдат, которые прибыли в нашу страну с момента оккупации. Это поможет семьям оккупантов разыскать их и узнать об их судьбе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт РФ200.

"Здесь мы оперативно будем размещать фото и видео, которые мы получаем с поля боя. Если ваши родственники или знакомые находятся в Украине и участвуют в войне против нашего народа - здесь вы сможете получить информацию об их судьбе", - пишет сайт.

"На горячую линию для родственников российских оккупантов уже звонят сотни людей, которые разыскивают своих близких", - пишет Минобороны Украины.