В МВД рассказали, сколько правоохранителей заразились коронавирусом

С начала пандемии коронавируса среди сотрудников Министерства внутренних дел выявлено почти две тысячи человек, заболевших COVID-19. В МВД получили 2,6 млрд гривен грн на доплаты для 87 тысяч сотрудников министерства, которые имели повышенную вероятность заболеть коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"У нас на сегодня с 345 тысяч сотрудников МВД уже почти две тысячи заболевших коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем в среднем по стране", - сказал он.

По словам Геращенко, в МВД получили 2,6 млрд гривен грн на доплаты для 87 тысяч сотрудников министерства, которые непосредственно работали на улицах, выезжали на места преступлений. Из них 67 тысячи - полицейские, остальные 20 тысяч - сотрудники Нацгвардии и пограничной службы.

Все они работали с гражданами и имели повышенную вероятность заболеть коронавирус.

Полицейские получали доплату в 50% и денег хватило на период с апреля по июнь.

Напомним, в июне Кабинет министров выделил 2,7 млрд гривен Министерству внутренних дел на доплаты для непосредственно занятых в борьбе с коронавирусом. Национальной полиции выделили 2,25 млрд гривен.

По состоянию на утро 7 сентября в Украине подтвердили 2174 новых случаев коронавируса, больше всего - в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Также сообщалось, что Киев и еще 17 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.