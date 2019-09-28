В МВД рассказали подробности гибели военного на Донбассе

Вчера, 27 сентября, в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб старший лейтенант Александр Маркив. Об этом сообщило Министерство внутренних дел на странице в Twitter.

Как сообщается, инцидент произошел около 17 часов. Боевики открыли огонь по позициям Объединенных сил, в результате чего 38-летний украинский военный получил пулевое ранение в лицо.

Отмечается, что врачи пытались спасти жизнь Александра, однако он умер в ходе операции около 19:30.

Напомним, что на протяжении прошлых суток, 27 сентября, в результате вражеского обстрела на Донбассе один украинский военный получил смертельное ранение. Вооруженные формирования России более 20 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил.

Также РБК-Украина писало, что в субботу, 28 сентября, российско-оккупационные войска из минометов 82-го калибра обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Новолуганское. Информацию об обстреле украинская сторона СЦКК передала наблюдателям ОБСЕ.