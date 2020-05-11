МВД может протестировать на COVID-19 всех полицейских и нацгвардейцев

У Министерства внутренних дел достаточно возможностей, чтобы протестировать на коронавирус всех полицейских и нацгвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД. Об этом сказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба министерства.

Геращенко подчеркнул, что МВД закупило тесты на коронавирус и спецоборудование.

"У нас есть своя система здравоохранения, у нас есть закупленные тесты на COVID-19 и специальное оборудование. У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и гвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД", - отметил замминистра.

В министерстве обратили внимание на то, что 7 мая Верховная рада приняла законопроект №3380 об усилении тестирование на COVID-19. В частности, закон делает обязательным тестирование для медиков, полицейских, нацгвардейцев, которые были задействованы в лечении больных коронавирусом.

"Карантин был правильным решением... Сейчас мы полностью обеспечены тестами и всеми средствами индивидуальной защиты. Также мы частично обеспечены и сделали все, чтобы вскоре быть полностью обеспеченными аппаратами ИВЛ. Наши врачи имеют определенную подготовку и уже не так боятся лечения больных коронавирусом. Сейчас мы постепенно выходим из карантина", - отметил замглавы МВД.

Напомним, ВР поддержала за основу и в целом законопроект №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19", за него проголосовали 336 нардепов.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине наибольшее количество ПЦР-тестов на коронавирус проводят в Черновцах.