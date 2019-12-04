В МВД показали оружие, из которого убили сына депутата Соболева

Глава Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко опубликовал фото оружия, которым, предположительно убили 3-летнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Шевченко.

Отмечается, что выстрел совершили из карабина калибра 7.62 мм.

"Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов ГНИЭКЦ как и оружие, из которого с высокой вероятностью было сделано роковой выстрел по машине Вячеслава Соболева вечером 1 декабря", - сообщил Шевченко.

Он отметил, что оружие не является высокоточным для снайперской стрельбы.

"Организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку", - добавили в МВД.

Фото: оружие, из которого убили ребенка (facebook.com/Artem Shevchenko)

Также Шевченко сообщил, что выстрел был сделан из квартиры хостела на улице Тарасовский.

Напомним, задержанным за убийство сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева объявлено о подозрении. Меру пресечения им должны избрать 4 декабря.

Напомним, 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате стрельбы погиб сын депутата.