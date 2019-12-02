В МВД подтвердили, что целью заказного убийства в Киеве был Соболев

Целью заказного убийства в Киеве, в результате которого погиб трехлетний ребенок, был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В частности, Геращенко отметил, что полиция уже опросила десятки свидетелей, сняла записи с камер видеонаблюдения и провела осмотры места преступления.

"Благодаря быстрой и эффективной работе были задержаны два человека, которые обоснованно подозреваются в исполнении заказного убийства. Конечно, целью убийц было не невинный ребенок, а его отец - Вячеслав Соболев", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Киева задержала подозреваемых в убийстве сына Соболева. При этом в полиции не сообщают подробностей задержания и имена подозреваемых.

Накануне в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской расстреляли автомобиль Range Rover. На момент инцидента в машине находился ребенок, который умер от полученных ранений. После стрельбы в Киеве ввели оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля, на котором скрылись подозреваемые. Предварительно, они скрылись на Lexus.