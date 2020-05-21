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МВД направило вертолет для вывоза больных коронавирусом из Черновицкой области

Новости » Коронавирус     21.05.2020 - 13:53
МВД направило вертолет для вывоза больных коронавирусом из Черновицкой области
Фото: вертолет Ми-8 (facebook.com/mvs.gov.ua)

Больных будут вывозить в другие регионы из-за заполненности больниц

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Черновицкой области в регион направили санитарный вертолет. Он будет вывозить пациентов в другие регионы в случае заполненности местных больниц.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Сообщается, что на круглосуточное дежурство в Черновицкой области заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки больных с коронавирусом.

"За рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", - отметил Арсен Аваков.

Также сообщается, что этот вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Мали. Его передали ГСЧС, вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Напомним, в середине мая мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что местные больницы уже переполнены больными коронавирусом и свободными оставались всего 10 койко-мест. По последним данным, в Черновицкой области около 2 000 активных случаев COVID-19.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, показатели смертности от коронавируса в Украине колеблются от 2,7% до 2,9%. При этом смертность в нашей стране является одной из самых низких в Европе.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел УкраинывертолетАрсен Аваков
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