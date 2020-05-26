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В МВД исключают массовую переаттестацию полицейских после изнасилования в Кагарлыке

Новости » Общество     26.05.2020 - 10:36
В МВД исключают массовую переаттестацию полицейских после изнасилования в Кагарлыке
Фото: Антон Геращенко (УНИАН)

Геращенко отметил, что начальник отделения полиции в Кагарлыке будет уволен

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что массовой переаттестации полицейских по всей стране не будет после изнасилования девушки в Кагарлыке. Однако он отметил, что власть будет реагировать на жалобы граждан в отношении сотрудников полиции.

Об это Геращенко рассказал в эфире "Сниданка с 1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Он считает, что массовые переаттестации могут оставить плохих людей в полиции, а хороших уволить из-за необъективных причин.

"Полицейские (ред. - которые изнасиловали девушку в Кагарлыке) работали в полиции несколько лет. Их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-16 годах. Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших - уволить из-за необъективных причин. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации. Начальник отделения точно работать не будет",- сказал Геращенко.

Кроме того, он добавил, что сейчас из-за низких зарплат молодежь не хочет идти работать в правоохранительные органы. Однако, несмотря на это, власть будет отбирать кадры.

Напомним, в Киевской области в Чагарлику двое полицейских изнасиловали женщину, в связи с чем их уволили, а подразделение расформировали.

РБК-Украина сообщало, что стали известны имена полицейских, задержанных за изнасилование.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Антон Геращенкоизнасилованиепереаттестация
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