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В МВД хотят усилить ответственность за оскорбление полицейского

Новости » Политика     25.06.2020 - 07:42
В МВД хотят усилить ответственность за оскорбление полицейского
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)

Также будут вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит газовыми баллончиками полицейских

Замминистру внутренних дел Антону Геращенко поручили задание разработать законопроект по поводу увеличения штрафа за оскорбления полицейских. Этот вопрос подняли после событий под судом по делу активиста Сергея Стерненко.

Об этом Геращенко рассказал в интервью РБК-Украина.

Более того, он заявил, что будут вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит газовыми баллончиками полицейских или других участников акции.

"Когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции - это уже не мирная акция протеста", - считает Геращенко.

Как он рассказал, это будет дополнительный квалифицирующий признак. В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит, и туда добавят еще и слезоточивый газ.

"Тогда за это можно будет получить реальный срок", - добавил замглавы МВД.

Напомним, когда суд избирал Стерненко меру пресечения, то под зданием собрались сотни людей в поддержку активиста. Тогда между активистами и полицейскими произошли столкновения.

Отметим, начальник полиции Киева Андрей Крищенко отстранил от выполнения обязанностей двух правоохранителей, которые избивали демонстрантов во время стычек под судом по делу активиста.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины полицияштраф
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