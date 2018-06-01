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Интервью

МВД Грузии возобновило расследование убийства подростков, повлекшее массовые протесты

НовостиПолитика    01.06.2018 - 19:53
Фото: Владимир Борцвадзе (police.ge)
Фото: Владимир Борцвадзе (police.ge)

Правоохранители возобновили расследование из-за подозрения об изменении результатов экспертиз по этому делу

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии возобновило расследование убийства двух школьников в Тбилиси, результаты которого привели к массовым акциям протеста в стране. Об этом заявил директор департамента Центральной криминальной полиции Грузии Владимир Борцвадзе, передает местное издание "Кавказский узел".

Так, он сообщил, что правоохранители возобновили расследование по подозрению, что неизвестные пытались изменить результаты экспертиз по этому делу.

Отметим, массовые протесты начались в Грузии после того, как суд частично оправдал двух подозреваемых, обвиняемых в убийстве двух школьников в Тбилиси.

Напомним, президент Грузии Георгий Маршвелашвили провел встречу с отцом убитого в декабре 2017 года подростка Зазой Саралидзе, который является организатором протеста в Тбилиси.

Напомним, вчера в Тбилиси проходила акция протеста у парламента. Акция началась у здания Главной прокуратуры в связи с решением суда по делу об убийстве двух несовершеннолетних на улице Хорава в Тбилиси. Главный прокурор Ираклий Шотадзе заявил об отставке с должности в связи с расследованием этого убийства.

Премьер-министр Грузии отказался уходить в отставку В Тбилиси продолжается акция протеста возле парламента
Теги публикации: Грузия, протест, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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