В МВД допускают, что полтавский захватчик мог совершить самоубийство

В Министерстве внутренних дел допускают, что полтавский захватчик Роман Скрипник мог покончить с собой. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что подозреваемый злоупотреблял наркотиками.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Одна из версий, что этот человек (полтавский захватчик, - ред.) уже не живой", - сказал замминистра.

Геращенко объяснил, что по данным полиции и по показаниям стражей порядка, которых Скрипник брал в заложники, подозреваемый был под действием наркотиков.

"Он был под действием, как им (полицейским, - ред.) казалось, сильных наркотических средств. Метамфетамин. Такие же показания дали люди, которые близко с ним общались, очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог покончить жизнь самоубийством", - отметил замглавы МВД.

При этом он подчеркнул, что это лишь одна из версий, которую рассматривают правоохранители, и поиски подозреваемого продолжаются.

"Предупреждение жителям Полтавской области, немедленно звонить 102, если они видят каких-то подозрительных людей", - призвал Геращенко.

Напомним, 27 июля правоохранители составили психолого-криминалистический портрет Скрипника.

Как писало РБК-Украина, 23 июля в Полтаве подозреваемый в краже автомобилей Скрипник угрожал взорвать гранату, захватил заложника и скрылся с места происшествия.

Отметим, что для поисков подозреваемого привлекли Национальную гвардию.