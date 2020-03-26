МВД должно контролировать клиники на достоверность тестов на коронавирус, - Кличко

Некоторые частные клиники не передают Министерству здравоохранения положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, такие действия частных клиник являются недопустимыми.

"Обращаюсь к правоохранительным органам жестко контролировать соблюдение законных процедур частными клиниками. Некоторые сейчас делают экспресс-тесты на коронавирус и не передают результаты положительных диагнозов государственным органам, а мы их потом получим через Германию, или вообще не получим. Я считаю, это недопустимым, все результаты должны поступать в Киевский городской лабораторный центр Минздрава", - заявил Кличко.

Напомним, в Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло до 40 человек.

Ранее сообщалось, что частная клиника Eurolab бизнесмена Андрея Пальчевского могла скрыть от санитарных служб информацию как минимум о четырех положительных результатах тестов на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители открыли уголовное производство против частной клиники, которая при получении положительного результата на коронавирус, не сообщила об этом соответствующие государственные учреждения.