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МВД должно контролировать клиники на достоверность тестов на коронавирус, - Кличко

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 12:39
МВД должно контролировать клиники на достоверность тестов на коронавирус, - Кличко
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

По словам мэра столицы, ряд частных клиник скрывает положительные результаты тестов на коронавирус

Некоторые частные клиники не передают Министерству здравоохранения положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, такие действия частных клиник являются недопустимыми.

"Обращаюсь к правоохранительным органам жестко контролировать соблюдение законных процедур частными клиниками. Некоторые сейчас делают экспресс-тесты на коронавирус и не передают результаты положительных диагнозов государственным органам, а мы их потом получим через Германию, или вообще не получим. Я считаю, это недопустимым, все результаты должны поступать в Киевский городской лабораторный центр Минздрава", - заявил Кличко.

Напомним, в Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло до 40 человек.

Ранее сообщалось, что частная клиника Eurolab бизнесмена Андрея Пальчевского могла скрыть от санитарных служб информацию как минимум о четырех положительных результатах тестов на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители открыли уголовное производство против частной клиники, которая при получении положительного результата на коронавирус, не сообщила об этом соответствующие государственные учреждения.

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Новости Украины Виталий КличкоМинистерство внутренних дел УкраиныКоронавирус
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