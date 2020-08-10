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В МВД Беларуси отрицают смерть протестующего

Беларусь, Понедельник 10 августа 2020 10:42
В МВД Беларуси отрицают смерть протестующего
Фото: Ольга Чемоданова (facebook.com mvdgovby)
Автор: РБК-Украина

В министерстве обещают сообщить подробности по поводу задержанных позже

В Министерстве внутренних дел Беларуси отрицают, что в ходе акций протеста в стране погиб мужчина. Силовики обещают сообщить подробности по поводу задержанных позже.

Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, передает издание "Наша Нива".

"У нас не было жертв", - отметила она, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть смерть во время протестов.

Отметим, ранее правозащитники "Весны" сообщили, что в Беларуси скончался один из участников акции протеста, которого сбил автозак. Мужчина скончался в результате получения черепно-мозговой травмы.

Также по данным правозащитников, в больницах Минска находятся десятки пострадавших. Ранеными заняты два отделения военного госпиталя. Кроме этого, пострадавшие находятся в больнице скорой помощи и 6 больницах Минска.

Напомним, белорусские правозащитники также сообщают, что по состоянию на 10 августа во время протестов, вспыхнувших в день выборов президента Беларуси, задержали 213 человек.

Как писало РБК-Украина, во время акции протеста в Минске автозак въехал в толпу демонстрантов, один из которых запрыгнул на бампер автомобиля, после чего упал под колеса.

Ранее стало известно о первом погибшем в ходе протестов, которым стал Евгений Звичкин, но пока неясно, связан ли этот случай с ним.

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