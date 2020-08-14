В МВД Беларуси отрицают избиение задержанных в камерах

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

В МВД уточнили, что в камерах над протестующими не издеваются

Замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков заявил, что в изоляторах не было никаких издевательств над задержанными во время протестов. Тем временем, люди, которых освободили говорят об обратном.

Об этом он заявил журналистам, передает белорусская служба "Радио Свобода".

Кроме того, у вышедших на свободу - очевидные следы побоев.

"Мне сказали, что в камере никого не избивали", - сказал Барсуков.

Напомним, одна из задержанных рассказала, что в камеры, рассчитанные на 4 человека, помещали по 50 человек.

"ОМОН… Это просто… Сегодня я ночевал на улице и слышал, как человека избивали, заставляли кричать: "Я люблю ОМОН", - рассказал мужчина, которого сегодня выпустили.

Отметим, МВД Беларуси открывает "горячую линию" по вопросам местонахождения задержанных.

Как стало известно, в Минске отпустили задержанных во время акций протеста украинцев.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отреагировал на масштабные забастовки в Беларуси.