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МВД Беларуси о гибели демонстранта: могли стрелять из нелетального оружия

Минск, Воскресенье 16 августа 2020 18:33
МВД Беларуси о гибели демонстранта: могли стрелять из нелетального оружия
Фото: министр Юрий Караев (nn.by)
Автор: РБК-Украина

Министр заявил, что силовики не применяли огнестрельное оружие

Погибший на протестах в Беларуси Александр Тарайковский мог получить смертельное ранение из нелетального оружия. Правоохранительные органы не применяли огнестрельное оружие.

Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, передает tut.by.

Караев заявил, что разбирательство по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны силовиков будет уже после того, как закончатся протесты. Он также допустил, что в Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.

"Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке?... Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", - заявил Караев.

Он добавил, что ему жаль погибшего и избитых демонстрантов.

"А больше всего - моих 129 сотрудников", - добавил министр.

Напомним, Тарайковский погиб 10 августа во время разгона митинга возле станции метро "Пушкинская" в Минске; сначала сообщалось о том, что у него якобы что-то взорвалось в руках.

Позже в МВД Беларуси признавали, что в другие дни для разгона протестов применяли оружие на поражение.

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