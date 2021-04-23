У мужчины, который разнес топором супермаркет в Мариуполе, изъяли также саблю и винтовку
После того, как мужчина с топором разнес супермаркет в Мариуполе, в его доме провели обыски. Там обнаружили оружие и наркотики.
Так, правоохранители начали досудебное расследование. В его рамках провели обыск по месту жительства подозреваемого. Там обнаружили винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис, а также орудие совершенного им преступления - топор.
"Кроме совершения хулиганских действий, фигуранта привлекают к ответственности еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе Донецкой области мужчина с топором разнес супермаркет. Это произошло после того, как его жене сделали замечание из-за отсутствия защитной маски.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба в ТРЦ. Как оказалось, мужчина дважды выстрелил в охранника магазина после замечания об отсутствии защитной маски.
До этого, в одном из киевских " Сильпо" мужчина избил другого посетителя магазина за то, что тот сделал замечание его жене насчет защитной маски.