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Мужчину с топором задержали возле Букингемского дворца

Новина українською → Лондон, Вторник 13 апреля 2021 23:52
Мужчину с топором задержали возле Букингемского дворца Фото: британские полицейские (Twitter/BBC)
Автор: РБК-Украина

Полиция Лондона задержала мужчину с топором на центральной улице Мэлл, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью. Правоохранителям показался подозрительным человек с "наступательным оружием".

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, инцидент произошел 13 апреля около 18:30 по местному времени (20:30 по Киеву). Мужчину с топором заметил полицейский патруль, находившийся рядом с торговым центром. Офицерам показался подозрительным человек. Его арестовали по подозрению в ношении "наступательного оружия".

В полиции отметили, что задержанному около 40 лет. Другие подробности о его личности и намерениях не сообщаются. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 2 февраля в "Эпицентре" Первомайска Николаевской области вспыхнул пожар. Поджигатель пришел в торговый центр с топором и напал на охранника, после чего поджог помещение. В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели эвакуировали персонал и посетителей.

Отметим, поджигатель попытался скрыться, но его задержали. Он рассказал правоохранителям, что имел конфликт с директором "Эпицентра". Мужчина специально приехал в Первомайск, чтобы сжечь торговый центр.

Как писало РБК-Украина, подозреваемого в поджоге "Эпицентра" в Первомайске суд арестовал на два месяца без возможности внесения залога.

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