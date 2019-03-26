Мужчина получил 1,5 года тюрьмы за избиение курсанта академии внутренних дел

Деснянский районный суд Киева приговорил к полутора годам тюрьмы мужчину за избиение курсанта Национальной академии внутренних дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Кроме того, другой мужчина получил три месяца ареста.

Указано, что в конце августа 2018 года курсант, будучи рядовым полиции при исполнении служебных обязанностей, проходил мимо остановки возле станции метро "Лесная" и увидел, как двое злоумышленников, прижав мужчину к забору, наносили ему удары.

Сообщается, что курсант подошел к мужчинам и, представившись работником полиции, попросил прекратить противоправные действия. Нападавшие начали нецензурно выражаться и наносить полицейскому удары по голове.

"Приговором Деснянского райсуда столицы один из злоумышленников признан виновным по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Другой признан виновным по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа) и приговорен к 3 месяцам ареста", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 20 марта следователи Государственного бюро расследований открыли дело по факту сокрытия должностными лицами Криворожского отдела полиции ГУ ЧП в Днепропетровской области избиения сотрудников полиции. Так, 16 марта в одном из развлекательных заведений Кривого Рога неизвестные напали на вооруженных сотрудников полиции охраны при исполнении служебных обязанностей. Неизвестные забрали у полицейских автомат.

Как писало РБК-Украина, в Киеве в начале марта сотрудника полиции охраны задержали из-за нанесения ножевых ударов инспектору патрульной полиции. Вечером полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции.