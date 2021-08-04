Мужчина с гранатой угрожал взорвать Кабмин: все подробности

Что произошло

Сегодня утром мужчина зашел в здание Кабинета министров. Он угрожал вырвать чеку и взорвать здание.

Вместе с тем, мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет".

Фото: в Киеве мужчина угрожал взорвать здание Кабмина (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за этого в городе ввели специальную полицейскую операцию, с мужчиной проводили переговоры. В результате нападавшего задержали.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил на брифинге, что мужчина был участником АТО.

Фото: в Киеве угрожали взорвать Кабмин (РБК-Украина)

Клименко сообщил, что будет открыто уголовное производство по четырем статьям. В частности, ему инкриминируют статью 147 УКУ (захват заложников), ему будет грозить 15 лет тюрьмы.

Заседание Кабмина

На сегодня запланировано заседание правительства, сообщил на своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"В 13:00 должно состояться заседание правительства. По моей информации, его пока не планируют переносить", - сообщил он.

Отметим, что полиция перекрывала движение транспорта вблизи Кабинета министров Украины. В частности, перекрывали движение по улице Грушевского (от Парковой дороги к Шелковичной) и улицу Садовую. Движение уже восстановлено.