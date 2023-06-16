Мультичемпіон Олімпіад надумав покинути чоловічий бренд через роботу компанії в РФ

П'ятиразовий тріумфатор Олімпійських ігор розгляне варіант із припиненням співпраці з брендом американської компанії Procter & Gamble. Батько культового спортсмена заявив про вивчення ситуації з роботою компанії в Росії.

"На додаток до угоди з національною командою зі спринту Gillette хотіли мати окрему угоду з Йоганнесом. Нам відомо про проблеми навколо Procter & Gamble, тож уже розпочали діалог із ними", – запевнив Клебо-старший.

Перед чемпіонатом світу в Норвегії місцева лижна асоціація уклала угоду з Gillette, а мультичемпіон Олімпіад став амбасадором бренду. Утім, Клебо готовий розірвати контракт із компанією. Головна причина – робота фабрики Gillette в Санкт-Петербурзі, попри санкції та війну проти України.

Хто такий Йоганнес Клебо

Уродженець Осло, багаторазовий чемпіон і призер Олімпійських ігор, Кубка світу та багатоденки Тур де Скі.

На рівні Кубка світу дебютував у 2016 році. З тих пір здобув 68 перемог на етапах і став рекордсменом серед чоловіків за всю історію лижного спорту. На Олімпіаді-2018 завоював "золото" в класичному особистому спринті, естафеті та командному спринті, а на Іграх-2022 здобув перемоги в особистому спринті та класичному командному спринті.

Оселився в Трондхеймі, веде YouTube-канал про повсякденне життя спортсмена. Навесні 2019-го отримав 16 діб арешту без позбавлення волі та штраф на 10 тисяч крон за ДТП – в'їхав в інше авто на переході.