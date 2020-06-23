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В Мукачево возле жилого дома произошла стрельба из автомата

Новости » Происшествия     23.06.2020 - 09:29
В Мукачево возле жилого дома произошла стрельба из автомата
Фото: полицейский (npu.gov.ua)

В результате стрельбы никто не пострадал

В Мукачево Закарпатской области произошла стрельба возле многоквартирного жилого дома. Неизвестные открыли огонь из автоматов.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Закарпатской области.

Отмечается, что инцидент произошел около 21:00 22 июня на улице Верди. По данным свидетелей, неизвестные из автомобиля совершили выстрелы из автоматического оружия.

В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное дело по статье о хулиганстве.

"У нас открыто производство. Квалифицируется как хулиганство. Оперативники принимают меры, чтобы установить личность стрелка. Пострадавших нет от данного события. Предварительно выстрел был осуществлен в воздух", - сообщили в полиции.

Напомним, в начале февраля в Мукачево произошла стрельба с участием соратника бывшего нардепа Михаила Ланьо, в которой были ранены два человека.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе днями полицейский открыл стрельбу для разгона массовой драки в одном из жилых массивов города.

Кроме этого в начале июня в Черновицкой области мужчина открыл огонь по полицейским во время побега, ранения получили двое правоохранителей.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины МукачевоСтрельба
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