В Мукачево расследуют вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате

Фото: правоохранители в масках (РБК-Украина)

В психоневрологическом интернате диагностировано COVID-19 у 25 человек

В Мукачево в психоневрологическом интернате была выявлена вспышка коронавируса. В связи с происшествием правоохранители будут устанавливать обстоятельства вспышки в учреждении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Местная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту вспышки вируса в интернате

Так, по состоянию на утро 20 мая в психоневрологическом интернате лабораторно подтверждено заражение коронавирусом у 25 человек.

"Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст.325 УК Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", - говорится в сообщении.

Также в рамках следствия правоохранители, с привлечением соответствующих специалистов, проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в указанном учреждении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве выявили три очага распространения коронавируса - в двух общежитиях и Центре социально-психологической реабилитации детей.

Кроме того, ранее вспышку коронавируса выявили в Дарницком женском доме-интернате. Инфекцию диагностировали у 53 воспитанниц интерната и 28 человек персонала.

Автор: Валерия Мрачковская