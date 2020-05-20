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В Мукачево расследуют вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате

Новости » Коронавирус     20.05.2020 - 16:06
В Мукачево расследуют вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате
Фото: правоохранители в масках (РБК-Украина)

В психоневрологическом интернате диагностировано COVID-19 у 25 человек

В Мукачево в психоневрологическом интернате была выявлена вспышка коронавируса. В связи с происшествием правоохранители будут устанавливать обстоятельства вспышки в учреждении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Местная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту вспышки вируса в интернате

Так, по состоянию на утро 20 мая в психоневрологическом интернате лабораторно подтверждено заражение коронавирусом у 25 человек.

"Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст.325 УК Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", - говорится в сообщении.

Также в рамках следствия правоохранители, с привлечением соответствующих специалистов, проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в указанном учреждении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве выявили три очага распространения коронавируса - в двух общежитиях и Центре социально-психологической реабилитации детей.

Кроме того, ранее вспышку коронавируса выявили в Дарницком женском доме-интернате. Инфекцию диагностировали у 53 воспитанниц интерната и 28 человек персонала.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины МукачевоКоронавирусуголовное производство
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