В Мукачево произошла стрельба посреди улицы, есть пострадавший

В Закарпатской области произошла стрельба в городе Мукачево. Ранения получил один человек.
Инцидент произошел на улице Стефаника около 19 часов. Патрульным поступил вызов о стрельбе.
По предварительной информации, к стрельбе привел конфликт между двумя мужчинами. Словесная перепалка переросла сначала в драку, а затем один из них достал из кармана пневматическое оружие, и выстрелил в другого, попав в грудь.
Пострадавший остался жив. Мужчину, который устроил стрельбу, задержали правоохранители.
Напомним, в Киеве вечером 1 февраля произошла стрельба. Неизвестные обстреляли автомобиль на Оболони и исчезли, к задержанию подключили спецназ.
РБК-Украина писало, что во Львовской области в одном из сел житель открыл стрельбу из охотничьего ружья по двум участникам драки.