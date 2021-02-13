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В Мукачево произошла стрельба посреди улицы, есть пострадавший

Автор: Инна Собора

В Закарпатской области произошла стрельба в городе Мукачево. Ранения получил один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

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Инцидент произошел на улице Стефаника около 19 часов. Патрульным поступил вызов о стрельбе.

По предварительной информации, к стрельбе привел конфликт между двумя мужчинами. Словесная перепалка переросла сначала в драку, а затем один из них достал из кармана пневматическое оружие, и выстрелил в другого, попав в грудь.

Пострадавший остался жив. Мужчину, который устроил стрельбу, задержали правоохранители.

Напомним, в Киеве вечером 1 февраля произошла стрельба. Неизвестные обстреляли автомобиль на Оболони и исчезли, к задержанию подключили спецназ.

РБК-Украина писало, что во Львовской области в одном из сел житель открыл стрельбу из охотничьего ружья по двум участникам драки.

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