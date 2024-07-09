В Мукачево чоловік погрожував поліцейським та військовим ножем: реакція ТЦК

"Сьогодні під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі міста Мукачева спільна група оповіщення зустріли чоловіка, який при спілкування почав погрожувати поліцейським та військовим ножем", - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції затримали нападника.

У ТЦК нагадали, що під час дії воєного стану пересуватись без облікових документів заборонено.

"Погрози військовим та поліцейським, при виконанні службових обовʼязків, є обтяжуючою обставиною, що має правові наслідки та передбачає кримінальну відповідальність", - додали у військкоматі.