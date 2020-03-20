В Мукачево 11 человек проверяют на коронавирус

В Мукачево под наблюдением врачей находятся одиннадцать человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что у всех пациентов признаки ОРВИ и воспаления легких. У них взяли биоматериал для проверки на коронавирус. Результаты анализов будут известны сегодня вечером.

Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине официально подтверждены 26 случав коронавируса. При этом три человека умерли. Всего с начала года в Министерство здравоохранения Украины поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19.

Кроме того, в пятницу из больницы выписали первого заболевшего коронавирусом в Украине. Медики сделали пациенту из Черновцов повторный лабораторный анализ на коронавирус и он снова показал негативный результат.

Добавим, что в Мукачево усилили карантинные меры из-за коронавируса. Так, прекращают работу общественного транспорта, закрывают торговые центры и на выходные перекрывают центр.