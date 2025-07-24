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У Мукачеві група підлітків зґвалтувала та пограбувала жінку: деталі від поліції

Четвер 24 липня 2025 22:57
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У Мукачеві група підлітків зґвалтувала та пограбувала жінку: деталі від поліції Ілюстративне фото: у Мукачеві група підлітків зґвалтувала та пограбувала жінку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Мукачево правоохоронці затримали групу неповнолітніх, яких підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Закарпаття.

За даними правоохоронців, 23 липня до поліції звернулася 46-річна мешканка Мукачево. Жінка заявила, що на неї напали кілька підлітків - силою відібрали золоті прикраси і гроші, після чого зґвалтували її та втекли.

У поліції відразу розпочали розслідування та встановили осіб, причетних до злочину - четверо хлопців, віком 13, 14, 16 та 17 років. За попередніми даними, підлітки зустріли жінку на вулиці, запропонували провести її, а згодом завели до безлюдного місця. Там вони застосували фізичне насильство, заволоділи грошима потерпілої і ювелірними виробами та зґвалтували її.

Фігурантів справи було розшукано - трьох із них затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 152 та ч. 4 ст. 186 ККУ. Йдеться про зґвалтування, вчинене групою осіб та грабіж, поєднаний із насильством. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

"Щодо малолітнього учасника злочину наразі вирішується питання про застосування відносно нього правових механізмів, оскільки він не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві Герою України у день народження спалили автомобіль. Підозрюваним виявився колишній військовослужбовець, його затримали.

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