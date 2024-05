Мудрик зазнав моторошної травми: підозра на струс мозку, пропустить мінімум тиждень

23-річний вінгер вийшов у стартовому складі "синіх". На 34-й хвилині він узяв участь в комбінації, що завершилася голом Палмера з передачі Кукурельї.

За кілька хвилин по тому Мудрик на чужій половині зіткнувся з Таріком Лемпті. Ушкодження виявилося небезпечним для здоров'я українця. Його замінили за протоколом про підозру на струс мозку.

"Ні, з ним не все гаразд, ми перевіряємо. У нього трохи паморочилася голова, тож ми використали заміну через підозру на струс мозку. За правилами, футболіст не зможе грати впродовж 7 днів, тому він не буде доступним для наступного матчу, але сподіваюся, що там нічого страшного", – розповів Почеттіно.

Отже, сезон на клубному рівні для Мудрика завершено. Він провів 41 матч за "Челсі" в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 2 результативні передачі. Статистика в рамках англійської Прем'єр-ліги – 31 поєдинок, 5 голів, 2 асисти.

