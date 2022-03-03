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MSCI и FTSE Russell исключили Россию из своих фондовых индексов

Автор: Юлия Бойко

Мировые индексные провайдеры MSCI и FTSE Russell исключили российские ценные бумаги из своих фондовых индексов. Это означает, что российский фондовый рынок признается непригодным для инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в FTSE Russell (дочерней компании Лондонской фондовой биржи), акции российских компаний, которые котируются на Московской бирже по нулевой стоимости, удалят 7 марта.

В свою очередь решение MSCI вступит в силу 9 марта. Компания также заявила, что реклассифицирует индексы MSCI Russia из категории развивающихся рынков в статус самостоятельных рынков.

Напомним, ранее сообщалось, что российский "Сбербанк" уходит с европейского рынка из-за оттока денежных средств.

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Война России против Украины