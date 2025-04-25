Мріяв про російський паспорт: на війні в Україні загинув син заступниці голови ЦРУ

За даними видання, 21-річний Майкл Глосс є сином заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Галліни Глосс і ветерана війни в Іраку Ларрі Глосса. Ларрі Глосс займається створенням програмного забезпечення для армії США та країн НАТО.

ЗМІ пишуть, що Майкл був пацифістом, протестував проти заборони абортів і захищав клімат.

Відомо, що у 2023 році Майкл покинув навчання, рідну домівку та вирушив у навколосвітню подорож. У своїх соцмережах він публікував фото з хештегом #endukrainewar, а також світлини, на яких допомагає розбирати завали після землетрусів у Туреччині.

За словами друга Глосса, згодом Майкл почав називати себе Хамзою та став прихильником Палестини. Він захопився конспірологічними відео й почав говорити про ідеї "багатополярного світу".

Під час своїх подорожей він оформив російську візу в Стамбулі та вирушив мандрувати Росією. У Москві він "обзавівся" прапором СРСР, зареєстрував профіль у соцмережі "ВКонтакте", підписався на групи про Леніна, Сталіна та почав публікувати відео з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Але в американця закінчувалася віза, і тоді він опинився в пункті вербування на контрактну службу в Москві, а потім - на війні в Україні", - написало видання.

Глосс потрапив до складу 137-го полку ВДВ і навесні 2024 року поїхав воювати в Україну. Ймовірно, сина заступниці голови американської розвідки ліквідували в окопах Донбасу у квітні 2024 року.

Похорон відбувся 21 грудня 2024 року - через вісім місяців після його загибелі. Ймовірно, його сім’я дізналася про смерть за два місяці до похорону.