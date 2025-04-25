Мріяв про російський паспорт: на війні в Україні загинув син заступниці голови ЦРУ
Син заступниці голови ЦРУ Майкл Глосс загинув на війні в Україні. Він воював у складі російської армії та підписав контракт з Міноборони РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Важные истории".
За даними видання, 21-річний Майкл Глосс є сином заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Галліни Глосс і ветерана війни в Іраку Ларрі Глосса. Ларрі Глосс займається створенням програмного забезпечення для армії США та країн НАТО.
ЗМІ пишуть, що Майкл був пацифістом, протестував проти заборони абортів і захищав клімат.
Відомо, що у 2023 році Майкл покинув навчання, рідну домівку та вирушив у навколосвітню подорож. У своїх соцмережах він публікував фото з хештегом #endukrainewar, а також світлини, на яких допомагає розбирати завали після землетрусів у Туреччині.
За словами друга Глосса, згодом Майкл почав називати себе Хамзою та став прихильником Палестини. Він захопився конспірологічними відео й почав говорити про ідеї "багатополярного світу".
Під час своїх подорожей він оформив російську візу в Стамбулі та вирушив мандрувати Росією. У Москві він "обзавівся" прапором СРСР, зареєстрував профіль у соцмережі "ВКонтакте", підписався на групи про Леніна, Сталіна та почав публікувати відео з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Але в американця закінчувалася віза, і тоді він опинився в пункті вербування на контрактну службу в Москві, а потім - на війні в Україні", - написало видання.
Глосс потрапив до складу 137-го полку ВДВ і навесні 2024 року поїхав воювати в Україну. Ймовірно, сина заступниці голови американської розвідки ліквідували в окопах Донбасу у квітні 2024 року.
Похорон відбувся 21 грудня 2024 року - через вісім місяців після його загибелі. Ймовірно, його сім’я дізналася про смерть за два місяці до похорону.
Найманці Росії на війні проти України
Нещодавно стали відомі імена 51 громадянина Китаю, які підписали контракт із російською армією та спеціально прибули для цього до Москви.
Ще 8 квітня стало відомо, що китайці воюють на боці РФ в Україні - тоді українські військові взяли в полон двох громадян КНР у Донецькій області.
Також ми писали про те, що на боці Росії у війні проти України беруть участь найманці щонайменше з 48 країн. Російські ЗМІ ідентифікували 1500 із них і з'ясували, як працює вербування іноземців у Москві.
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