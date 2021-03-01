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Как можно записаться на COVID-вакцинацию: Федоров назвал три способа

Автор: Андрей Козловский

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине можно записаться на вакцинацию от коронавируса тремя способами. В частности, через приложение "Дия", портал "Дия", а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Это высококачественный онлайн-продукт, где каждый украинец может записаться в список ожидания. Когда, согласно дорожной карте по вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита", - сказал Федоров.

Напомним, президент Владимир Зеленский требует не останавливать вакцинацию в Украине на выходные и праздники. Вакцинация от COVID должна проходить планово.

Также ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года все желающие украинцы смогут пройти вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, РБК-Украина писало, что массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. В Украине пока что поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield Oxford-AstraZeneca, очередная партия ожидается в начале марта.

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