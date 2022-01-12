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Можно ли получить бустерную дозу после заражения COVID: ответ эксперта

Автор: Анастасия Рокитна, Ульяна Безпалько

Ревакцинацию можно пройти и после двух прививок, если есть положительный тест на "ковид". Но пока в Украине не принималось отдельного решения по этому вопросу.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий, говорится в материале "Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID".

По его словам, есть соответствующие рекомендации в других странах. Например, Агентство здравоохранения Великобритании разрешает ревакцинацию по крайней мере через 28 дней с момента заражения, если уже пришло время для введения третьей инъекции.

"Поэтому в Украине можно получить бустерную дозу не раньше чем через 28 дней от начала симптомов болезни, при условии, что прошло шесть месяцев после второй прививки", - объяснил Лапий.

Напомним, стало известно, можно ли путешествовать с курсом CoronaVac и бустером Pfizer.

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Вакцинация