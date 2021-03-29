Можно ли пересечь границу со справкой о COVID-вакцинации: ответ пограничников

Для въезда на территорию Украины иностранцам необходимо наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и страховой полис. Другие документы, в частности, паспорт вакцинации, приниматься не будут.

Он отметил, что на данный момент законодательно не регламентировано въезд на территорию Украины по сертификатам вакцинации от COVID-19, поэтому такой документ принимать не будут

"При наличии таких документов мы на них не реагируем. Мы реагируем только тогда, когда у иностранца есть ПЦР-тест - тогда будет осуществлен пропуск", - отметил Лысюк.