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Можно ли пересечь границу со справкой о COVID-вакцинации: ответ пограничников

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 18:01
Можно ли пересечь границу со справкой о COVID-вакцинации: ответ пограничников Фото: пограничник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Для въезда на территорию Украины иностранцам необходимо наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и страховой полис. Другие документы, в частности, паспорт вакцинации, приниматься не будут.

Об этом заявил начальник управления пограничного контроля Юрий Лысюк в Facebook.

Он отметил, что на данный момент законодательно не регламентировано въезд на территорию Украины по сертификатам вакцинации от COVID-19, поэтому такой документ принимать не будут

"При наличии таких документов мы на них не реагируем. Мы реагируем только тогда, когда у иностранца есть ПЦР-тест - тогда будет осуществлен пропуск", - отметил Лысюк.

Напомним, ранее Кабмин ужесточил правила въезда на территорию Украины. Теперь необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до въезда в страну.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина сделает условием въезда в страну негативный ПЦР-тест.

Кроме того, при въезде в Украину прохождение самоизоляции, которую можно досрочно завершить сдав отрицательный ПЦР-тест на COVID, было обязательным для стран "красной" зоны.

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