Можна забруднитись кров'ю. У Зеленського закликали відмовитися від зустрічей із РФ

Присутність Росії на міжнародних зустрічах, зокрема, на саміті країн "Великої двадцятки" – це пряма підтримка тероризму.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Настав час називати речі своїми іменами… Присутність Росії на міжнародних зустрічах – пряма підтримка тероризму. Якщо комусь приємно сидіти з виконавцем геноциду за одним столом, хоча б не забудьте прибрати білу скатертину: вона може забруднитись кров'ю з манжет м'ясника", - заявив Подоляк.

17-й саміт лідерів країн "Групи двадцяти" відбудеться 15-16 листопада на острові Балі в Індонезії, який цього року є організатором форуму.

Зустріч підіб'є підсумки роботи міністерських груп країн-учасниць, яка тривала протягом усього року. Серед головних тем саміту G20 оголошено перегляд глобальної системи охорони здоров'я на тлі пандемії, перехід до стійкої енергетики, цифрова трансформація.