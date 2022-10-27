Можливі теракти. Що кажуть в Генштабі про "непрості рішення" РФ та вкиди про "брудну бомбу"

Враховую відсутність гуманності у росіян, не виключено, що Кремль може вдатися до чергових злочинів проти України та людяності загалом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.
"Не виключено, що ворог зробив певні висновки зі свого невдалого перегрупування військ минулого місяця на Харківському напрямку. Враховуючи відсутність у так званої "другої армії світу" будь-якої гуманності, дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню всіх кремлівських політиків і пропагандистів, противник може прийняти "непростые решения", - відзначив Громов.
За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу, окрім масової евакуації, росіяни можуть вдатися до:
"Враховуючи інформаційні вкиди з боку РФ щодо "брудної бомби" не виключається також, що окупанти можуть організувати підрив на Запорізькій АЕС з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи, з обвинуваченням в цьому України", - додає Громов.
Як відзначив Громов, російські прогнози щодо наслідків техногенної катастрофи на ЗАЕС були одразу передбачені з урахуванням напрямку вітру у західному напрямку. Це, зі свого боку, вказує на підготовку окупантами чергового злочину проти людяності.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 23 жовтня Росія розпочала вкидання щодо "брудної бомби". Тоді ж міністр оборони Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини та почав скиглити про те, що Україна нібито збирається використовувати цю зброю.
Зрештою, як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україні вдалося "на зльоті" зірвати спецоперацію РФ із вкиданням щодо нібито розробки "бомби" українськими військовими, оскільки інші країни не вірять заявам Кремля.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.