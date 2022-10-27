Можливі теракти. Що кажуть в Генштабі про "непрості рішення" РФ та вкиди про "брудну бомбу"

"Не виключено, що ворог зробив певні висновки зі свого невдалого перегрупування військ минулого місяця на Харківському напрямку. Враховуючи відсутність у так званої "другої армії світу" будь-якої гуманності, дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню всіх кремлівських політиків і пропагандистів, противник може прийняти "непростые решения", - відзначив Громов.

За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу, окрім масової евакуації, росіяни можуть вдатися до:

серії терактів з підривом житлових масивів;

спробувати перетворити тимчасово окуповані території на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернених Україні територій;

"Враховуючи інформаційні вкиди з боку РФ щодо "брудної бомби" не виключається також, що окупанти можуть організувати підрив на Запорізькій АЕС з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи, з обвинуваченням в цьому України", - додає Громов.

Як відзначив Громов, російські прогнози щодо наслідків техногенної катастрофи на ЗАЕС були одразу передбачені з урахуванням напрямку вітру у західному напрямку. Це, зі свого боку, вказує на підготовку окупантами чергового злочину проти людяності.