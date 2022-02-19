Мозговой чип Маска сможет стимулировать сексуальное удовольствие, - ученые

Как отмечает нейробиолог Эндрю Хайрс, применение чипа может представлять собой улучшенное управление роботизированной рукой человеком, который парализован.

Впрочем, ученные также считают, что технологию можно будет использовать и для прямой стимуляции центров удовольствия мозга, позволяя людям обходится без наркотических веществ или же алкоголя.

В 2001 году доктор Стюарт Мелой разработал уникальную систему обезболивания. Во время эксперимента ученый случайно довёл женщину до оргазма, подключая электроды устройства к нужному месту на ее позвоночнике.

За словами Мелоя, он мог бы предложить массовую эксплуатацию своего изобретения, впрочем, ему в свое время потребовалось бы более шести миллионов долларов для продолжения испытаний.

Как отмечает предприниматель и разработчик умного вибратора Lioness Лиз Клингер, в нынешнее время до сих пор сложно получить поддержку для устройства, которое предназначено для сексуального удовольствия женщин.

"В здравоохранении все еще много стигмы, предубеждений и нехватки ресурсов для женской сексуальности. Даже если устройство прошло клинические испытания и получило одобрение FDA, текущая ситуация означает, что у него, вероятно, не будет четкого пути к страховому возмещению", - отмечает Клингер.

Тем временем эксперт по секс-технологиям Бен Барнс уверен, что мозговой чип можно было бы использовать для усиления возбуждения и сексуальной реакции.

"Если реакция на удовольствие другого человека может быть записана чипом, то тот же самый опыт удовольствия потенциально может быть перепрограммирован на его партнера, позволяя ему узнать, каково сексуальное удовольствие его партнера", - добавил Барнс.